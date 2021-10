news

"Povos Irmãos, Terra Futura". Mensagem de Marco Impagliazzo #FraternityForFuture

"Povos Irmãos , Terra Futura" é o título do próximo Encontro de Diálogo e Oração pela Paz que a Comunidade de Sant'Egidio propõe no espírito de Assis. Terá lugar em Roma nos dias 6 e 7 de Outubro e estamos muito felizes por o Papa Francisco participar.



É um encontro que trabalha numa perspectiva positiva de renascimento e reconstrução do mundo que está a emergir da pandemia. Personalidades do mundo da religião, política, sociedade civil e cultura, de 40 países, reunir-se-ão em Roma, e esta é já uma boa notícia, que nos diz como a campanha de vacinação está a dar novas possibilidades a muitos povos e nações.

Os dois temas, fraternidade universal e Terra Futura, cuidado com o ambiente, estão no centro do nosso encontro. Fraternidade universal, no sentido de que a fraternidade é certamente um tema cristão, mas também que tem um valor universal, que nos mostra e nos mostra que somos todos irmãos e irmãs, parte de uma única família humana que está a tentar emergir e que pode emergir em conjunto desta grave crise sanitária, económica e social do Covid-19, porque só podemos ser salvos juntos, estamos todos no mesmo barco, dissemos no ano passado em Roma.

E depois o cuidado do ambiente, que é certamente o cuidado do ambiente em que vivemos, da nossa Mãe Terra, como diria São Francisco de Assis, mas é também o cuidado da Terra pelas guerras que causam destruição, que causam mortes, ue causam milhões de pessoas deslocadas.



Assim, em torno destes dois temas, vamos juntar-nos para mostrar que podemos caminhar juntos. As religiões têm a tarefa em Roma de mostrar que podemos caminhar juntos, a partir da diversidade inerente a cada religião, sobre estes dois temas, se queremos salvar o mundo e se queremos trabalhar por um mundo muito diferente daquele que a pandemia nos deu ou no qual entrámos por causa da pandemia.



Aproveito esta ocasião para convidar todos a participar na presença ou online, à distância, neste evento, através das redes sociais da Comunidade de Sant'Egidio, porque estamos convencidos de que quanto mais caminharmos juntos, tanto melhor será o mundo de amanhã.