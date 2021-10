news

Recomeçar juntos: este é o tema da Assembleia de Abertura de "Povos Irmãos, Terra Futura". no dia 6 de Outubro às 17h, em La Nuvola e em streaming multilingue. Algumas antecipações

"Recomeçar juntos" é o título evocativo da Assembleia de Abertura do Encontro Internacional "Povos, Irmãos, Terra Futura" que abre amanhã 6 de Outubro às 17 horas no Convention Center La Nuvola.



Homens e mulheres de diferentes credos e culturas estão em Roma para procurar um caminho de paz para o mundo que, graças à campanha de vacinação, está em vias de sair da pandemia.



No ano passado, o Encontro de Diálogo e Paz de Sant'Egidio centrou-se em "Ninguém se salva sozinho". Este ano, os que procuram a paz de diferentes credos e culturas estão a tentar pôr em prática essa consciência e a procurar a forma de "recomeçar juntos".



O discurso de abertura será proferido por Marco Impagliazzo, presidente de Sant'Egidio. Com ele dialogarão grandes líderes cristãos, tais como o Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomeu I e o Arcebispo de Cantuária, Justin Welby; pelo Judaísmo, o Presidente da Conferência dos Rabis europeus, Pinchas Goldschmidt, e representantes muçulmanos Mohamed Al-Duwaini, Sheykh Adjunto do Grande Imã de al-Azhar e Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Ministro da Tolerância e Coexistência dos Emirados Árabes Unidos; Luciana Lamorgese, Ministra do Interior da República Italiana.



O evento também pode ser assistido online.



É transmitido em fluxo multilingue (para além de italiano, inglês, francês, espanhol, português e alemão).