Fórum 1, " Redescobrir o Nós". Amanhã, 7 de Outubro, às 10h00 em La Nuvola e em directo neste website. Tópicos e oradores

A sociedade actual - escreveu o rabino Johnathan Sacks com grande acuidade - gerou um processo de redução do "nós" ao "eu", acentuado e acelerado pela pandemia: as medidas de distanciamento, o isolamento forçado para evitar o contágio tornaram de facto todos mais solitários e isolados.



Precisamente por esta razão, há uma necessidade maior do que nunca de inverter o rumo e redescobrir o Nós, porque só podemos sair juntos da grave crise sanitária, económica e social causada pela pandemia. É o tema da fraternidade universal, que está no centro do encontro "Irmãos e Irmãs". Future Earth" e será abordada por representantes das principais religiões e culturas.



Os oradores serão Afeyan Noubar, empresário e filantropo de origem arménia, conhecido também por ter sido co-fundador da empresa de biotecnologia Moderna, uma das empresas a que devemos a criação da vacina Covid-19; Heinrich Bedford-Strohm, bispo evangélico-luterano, Presidente do Conselho da Igreja Evangélica na Alemanha, conhecido pelo seu empenho ecuménico, e amigo dos Encontros de Diálogo e Oração para a Paz de Sant'Egidio.



Uma voz feminina de particular interesse será a de Lakshmi Vyas, uma estudiosa e investigadora indiana, nomeada Mulher do Ano em 2018 pelos British Indian Awards, pelo seu compromisso com as mulheres na fé que deu origem ao Fórum Hindu da Europa, com a intenção de acentuar a presença dos hindus no campo da solidariedade de integração das minorias imigrantes, a começar no mundo anglo-saxónico, e em toda a Europa.



Karekine II, Patriarca Supremo e 'Catholicos' de todos os arménios desde 1999, é o promotor de intensa actividade ecuménica e de diálogo com outras comunidades cristãs. José Tolentino Mendonça, cardeal e teólogo português, a quem devemos importantes estudos sobre a teologia da amizade (incluindo o ensaio de 2013 "No path will be long").

Também de grande interesse é a contribuição de Olivier Roy, um dos maiores especialistas em Islão, Médio Oriente e religiões comparativas na Europa.



O evento também pode ser assistido online.

É transmitido em fluxo multilingue (para além de italiano, inglês, francês, espanhol, português e alemão).