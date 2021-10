news

Sant'Egidio, encruzilhada do diálogo para África: ministros de diferentes países visitam a Comunidade

O Encontro Internacional "Povos Irmãos, Terra Futura" também constituiu uma oportunidade para numerosas reuniões com representantes de vários países africanos, na sua maioria ministros dos negócios estrangeiros, interessados no empenho da Comunidade em África.



Entre as questões abordadas nas conversações bilaterais, contam-se o compromisso com a paz e com os sectores mais frágeis da sociedade, tais como os idosos e as crianças de rua; as condições de vida nas prisões e a necessidade de vacinação anti-Covid para atingir uma parte cada vez maior da população do continente, que tem actualmente taxas de imunização muito baixas. Foi também dada especial atenção à crise humanitária que surgiu no norte de Moçambique, devido aos ataques dos guerrilheiros jihadistas e aos milhares de refugiados internos que provocou.



Em visita a Sant'Egidio para estas conversações com responsáveis da Comunidade vieram os Ministros dos Negócios Estrangeiros da Costa do Marfim, Kandia Kamissoko Camara, da Guiné Bissau, Suzi Carla Barbosa, do Uganda, Abubaker Jeje Odongo, do Zimbabwe, Frederick Shava, o Subsecretário dos Assuntos Políticos do Sudão, Ilham Ibrahim Mohamed Ahmed e o antigo Presidente do Níger, Mahamadou Issoufou.