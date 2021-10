news

Novo centro de vacinação no centro DREAM em Kinshasa, República Democrática do Congo

Um novo Centro de Vacinas abriu no nosso centro DREAM em Kinshasa, na República Democrática do Congo. A percentagem da população vacinada é extremamente baixa, menos de 0,1% da população, como é o caso numa grande parte do continente africano: é necessário ultrapassar dificuldades logísticas, a falta de infra-estruturas adequadas e também muita desconfiança e notícias falsas que assustam as pessoas.



A decisão de Sant'Egidio de abrir o centro de vacinação permitirá à população de uma zona extremamente periférica da cidade ter acesso à vacinação Covid-19.

