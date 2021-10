news

Domingo, 17 de Outubro, a memória da deportação dos judeus de Roma. Largo 16 de Outubro de 1943, às 19 horas

Desde 1994, a Comunidade de Sant'Egidio e a Comunidade Judaica de Roma têm promovido um evento anual para comemorar a deportação dos judeus de Roma, realizada pelos nazis a 16 de Outubro de 1943. 1.024 judeus foram arrancados das suas casas e deportados para Auschwitz: apenas 16 regressaram. A ferida infligida no tecido da cidade foi profunda. É uma data que não pode ser esquecida se quisermos pensar num futuro comum a todos os romanos.

A memória do horror da guerra e desse trágico acontecimento só pode tornar mais convicto e determinado o nosso compromisso de oposição às manifestações de anti-semitismo em todas as suas formas e expressões de xenofobia e racismo de todos os tipos.

É por isso que nos encontraremos no domingo 17 de Outubro de 2021 das 19.00 às 20.00 no Pórtico de Octávia, junto ao Alto Templo Judaico, no próprio local onde os judeus invadiram as suas casas para serem deportados para campos de extermínio.



Seremos muitos, em conformidade com os regulamentos sobre o regime de contenção da Covid-19, romanos, jovens, famílias, novos italianos, idosos, escolas e associações, que se reunirão no local da memória agora intitulado "Largo 16 ottobre 1943".



Os oradores incluirão:



Andrea Riccardi, Fundador da Comunidade de Sant’Egidio



Riccardo Di Segni, Rabino Chefe de Roma



Ruth Dureghello, Presidente da Comunidade Judaica de Roma



Ambrogio Spreafico, Bispo de Frosinone-Veroli-Ferentino



Nicola Zingaretti, Presidente da Província do Lazio

AO VIVO ÀS 19 HORAS