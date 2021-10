news

Oração da Comunidade: a meditação de Andrea Riccardi sobre o Evangelho de João, 8,1-11 e a saudação de Margaret Karram, presidente do Movimento dos Focolares

Na sexta-feira 15 de Outubro, durante a oração da noite em Santa Maria in Trastevere, ouvimos o comentário sobre o Evangelho de João, 8, 1-11 por Andrea Riccardi. No final da oração, Margaret Karram, presidente do Movimento dos Focolares, dirigiu uma saudação à Comunidade reunida.

Publicamos os textos

A homilia de Andrea Riccardi sobre Jo 8:1-11

www.santegidio.org/pageID/30284/langID/pt/itemID/44693/A-homilia-de-Andrea-Riccardi-sobre-Jo-8111.html

A saudação de Margaret Karram

www.santegidio.org/pageID/30284/langID/pt/itemID/44689/A-saudação-de-Margaret-Karram-presidente-do-Movimento-dos-Focolares-na-oração-em-Santa-Maria-in-Trastevere.html

A oração com a Comunidade de Sant'Egidio é transmitida em directo no website, Facebook e YouTube de segunda a sexta-feira às 20h. Liturgia no sábado às 20h (Em português é transmitida na segunda-feira, quinta-feira e sábado às 20 horas).

