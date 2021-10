news

Uma casa, muitas oportunidades. Para os sem abrigo de Moscovo, uma iniciativa dos Amigos de Sant'Egidio

Mais de 900 pessoas em Moscovo sabem para onde ir tanto em tempos difíceis como bons.Esta é a "Casa dos Amigos da Rua", um dos centros de dia para pobres e sem abrigo geridos pelos Amigos da Comunidade de Sant'Egidio.



Num ambiente caloroso e acolhedor, pode cortar o cabelo, obter ajuda com papelada burocrática, usar um computador para navegar na Internet, telefonar aos amigos, procurar trabalho, lavar roupa, relaxar e beber chá com os amigos, partilhar as suas preocupações, celebrar o seu aniversário ou mesmo o seu casamento!

O centro foi aberto em 2017 graças a uma subvenção do Fundo Presidencial de Apoio à Sociedade Civil e é agora apoiado pela fundação "Teresa", que deu confiança à iniciativa que, nos seus quase 4 anos de funcionamento, se tornou um modelo de centro multifuncional e um abrigo fundamental para muitas pessoas.

