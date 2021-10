news

Ambrogio Spreafico: a resposta ao mal é uma cultura da vida e da convivência

Discurso na cerimónia da memória de 16 de Outubro

Discurso de Dom Ambrogio Spreafico na Memória da Deportação dos Judeus de Roma, em 16 de Outubro de 1943

Caros amigos, tenho-me perguntado por que razão nos deveríamos encontrar hoje, como fazemos todos os anos, para comemorar o 16 de Outubro de 1943, uma noite trágica de dor e morte. Porque a recordação segundo as Escrituras hebraico-cristãs é um dos pilares da vida de fé das nossas comunidades e da nossa convivência. "Lembrai-vos", diz Deus repetidamente a Israel. A memória faz a história, constrói-a mesmo em momentos difíceis como aquele que estamos a atravessar; de facto, é precisamente nestes momentos que é necessário não esquecer, porque sem memória seríamos todos escravos do presente, de um ego que gostaria de nos sujeitar ao medo, que nos torna distantes e até inimigos. A memória traz vida; mesmo a memória do mal como a desta noite pode ser um apelo à vida. De facto, a memória é antes de mais a memória de um pacto que Deus estabeleceu com Noé e toda a humanidade, e depois com Abraão e o seu povo Israel, e que com Jesus também chegou até nós cristãos. Jonathan Sacks escreve: "O que impressiona em todos os judeus, religiosos ou leigos, é a determinação em sobreviver com a qual responderam à ameaça de destruição. Não morrerei, mas viverei (lemos no Salmo 118): esta é a reacção judaica à viagem através da perseguição e extermínio... Face à crise, o povo judeu reafirmou a sua aliança com a história, uma história que começou, em retrospectiva, com um facto surpreendente: que o povo de Israel vive em virtude do seu testemunho de um Deus vivo" (Crise e pacto. Pensamento judeu após o Holocausto). Sim, esta memória tornou-se uma escolha de vida, para construir uma história na qual possamos continuar a dar testemunho da aliança de Deus com toda a humanidade, para viver como irmãos e irmãs, uma única família na nossa diversidade, como o Papa Francisco escreve tão bem na encíclica Fratelli tutti e como repetiu na semana passada no Coliseu naquele memorável encontro entre as religiões, que a Comunidade de Sant'Egidio realiza com tenacidade todos os anos: "Sonhamos com religiões irmãs e povos irmãos! Religiões irmãs que ajudam os povos a serem irmãos em paz, guardiães reconciliados da casa comum da criação".



Caros amigos, a memória de 16 de Outubro recorda-nos a necessidade de nos comprometermos para que a nossa história e a nossa fé se tornem uma cultura de vida e de convivência. A história e a fé judaicas tornaram-se cultura e enriqueceram a humanidade. Por vezes pergunto-me como uma história tão rica pode ainda ser sujeita a ataques violentos, como deve ser sujeita ao anti-semitismo e ao anti-judaísmo, que infelizmente semeiam não só ódio contra as mulheres e os homens que sofreram e contra as comunidades judaicas, mas também inoculam pílulas de inimizade no tecido humano em que somos chamados a construir um mundo fraternal na nossa diferença. Creio que esta cultura, que cresceu ao longo dos séculos, questiona e interroga a arrogância do ego de indivíduos e grupos que só vêem a si mesmos, a sua identidade a ser defendida em vez de a partilharem num diálogo paciente e construtivo. Como é possível, pergunto-me, numa altura de tanta dor para toda a humanidade, não fazer da memória da Shoah um aviso para que as ideias e convicções de uma pessoa não se tornem motivo de vingança, de violência e de exclusão da outra? Caros amigos, que a memória que tão fielmente renovamos cada ano nos proteja de sucumbir ao clima violento que respiramos, e nos ajude a renovar aquele pacto de amor que só por si conduz à vida e que, na nossa diversidade e ao mesmo tempo na nossa unidade, somos chamados a preservar e a testemunhar "ombro a ombro", como diz o profeta.



Termino recordando com comoção as palavras proferidas por Rav Israel Meir Lau em Auschwitz Birkenau durante o Encontro de Oração pela Paz da Comunidade de Sant'Egidio em 2009: "Quando em 1995 estive no campo de Buchenwald, na cidade de Weimar na Alemanha, onde fui libertado aos 8 anos de idade, na parede da janela da sala de tortura vi a palavra "Necumene", em iídiche "faça a vingança". Foi a última palavra de um homem torturado naquela sala, uma vítima de Buchenwald. Vingança. Que vingança podemos nós fazer? Sou um crente, acredito no Senhor Todo-Poderoso, não só porque sou rabino ou judeu, mas porque sou um ser humano. Creio que aconteceu a partir do Céu. Há duas ou três horas atrás, aqui em Cracóvia, tinha chegado ontem à noite para participar no encontro, recebi um telefonema da minha neta. "Avô, há meia hora atrás eu dei-te à luz outro neto". Nasceu hoje às 7 da manhã em Israel. Esta é a minha vingança. Esta é a minha resposta. Esta é a minha solução. Viva e deixe viver. Vivam juntos, na amizade, no amor e na paz".

O quanto precisamos das palavras de Rav Lau. neste tempo. Vivamo-las juntos para o bem desta cidade e do mundo, para que a humanidade possa encontrar o caminho da solidariedade e da fraternidade e recuperar a esperança de que tudo pode mudar se o quisermos e trabalhemos juntos com paixão e generosidade.

