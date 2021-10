news

Vacinas anti-Covid 19 no Uganda: a iniciativa Sant'Egidio em Kampala permite que mais de 250 pessoas vulneráveis sejam vacinadas

Mais de 250 pessoas foram vacinadas com Pfizer e AstraZeneca no domingo 17 de Outubro de 2021 na Igreja Católica de São Carlos Lwanga Muyenga. A iniciativa, que atraiu muitas pessoas, foi promovida pela Comunidade de Sant'Egidio, que estendeu o convite especialmente aos idosos, pessoas frágeis com diabetes, problemas de tensão arterial, pessoas seropositivas e outras doenças.



A iniciativa foi bem recebida pelos parceiros do Governo da República do Uganda, pela Kampala Capital City Authority (KCCA) e pela Covid-19 National Task Force. Enfermeiros profissionais e um médico foram enviados pela KCCA.



Os Jovens pela Paz de Sant'Egidio foram os protagonistas da ocasião: criaram o centro de vacinação, acompanhando as pessoas uma a uma até aos diferentes pontos de registo e certificando-se de que os seus nomes fossem registados no registo governamental. Finalmente, levaram as pessoas mais vulneráveis para casa com as suas cadernetas de vacinação.



Este cuidado pessoal encorajou muitos, que receavam a vacinação ou desencorajados por dificuldades burocráticas ou longas filas de espera noutros centros, a serem vacinados.