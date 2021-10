news

Respeito pelas minorias étnicas e religiosas para o futuro do Iraque. Uma delegação do Curdistão iraquiano com Sant'Egidio em Roma e em Bruxelas

Desde 2005, o governo iraquiano reconheceu a autonomia da Região do Curdistão, com a sua capital, Erbil, e um parlamento local. Após o drama da guerra contra o Estado Islâmico, que devastou grande parte do território, o Curdistão está empenhado na reconstrução. A recente visita do Papa Francisco à região reforçou a determinação de construir uma sociedade mais inclusiva que proteja os direitos de todas as componentes étnicas e religiosas, um ponto que será mais explorado na elaboração da futura constituição regional.



Este foi o contexto da visita de uma delegação de parlamentares do Curdistão iraquiano à Comunidade de Sant'Egidio em Roma e Bruxelas para conversações sobre a situação na região e em particular sobre a coexistência de diferentes grupos étnicos e religiosos, um tópico que será abordado na próxima redacção da constituição da região autónoma do Curdistão.

Os delegados debateram com a Comunidade de Sant'Egidio a questão da protecção dos direitos de todos os cidadãos e as diferentes tradições culturais e religiosas da região. Foi dada especial atenção ao tema do diálogo inter-religioso, essencial para a coexistência pacífica na região.

A delegação do Curdistão também se reuniu com representantes da Santa Sé e do Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano.

Na Bélgica, foram também realizados encontros com representantes do Parlamento da Valónia, do Ministério dos Negócios Estrangeiros belga e da União Europeia.