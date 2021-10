news

35 anos de caminho no espírito de Assis para "religiões irmãs e povos irmãos". A visão de paz do Encontro de 27 de Outubro de 1986 desejado por São João Paulo II

João Paulo II com os líderes religiosos das diferentes confissões, reunidos em Assis no domingo 27 de Outubro de 1986, explicou o significado de um encontro que não pretendia ser uma "conferência inter-religiosa sobre a paz" ou uma procura de um "consenso religioso" ou uma "negociação". As religiões em Assis ofereceram os seus recursos, o poder da oração, ao serviço da paz. O Papa Wojtyła disse: "Sem negar de forma alguma a necessidade de muitos recursos humanos para manter e fortalecer a paz, estamos aqui porque estamos certos de que, para além de todas essas medidas, há necessidade de oração intensa e humilde, de oração confiante, se o mundo quiser finalmente tornar-se um lugar de paz verdadeira e permanente".



A Comunidade de Sant'Egidio quis manter vivo o espírito de Assis no diálogo entre religiões e culturas. O 35º encontro realizou-se em Roma, concluído pelo Papa Francisco, que disse no Coliseu: "Coragem! Temos diante dos nossos olhos uma visão, que é a mesma de muitos jovens e homens de boa vontade: a terra como uma casa comum, habitada por povos fraternos. Sim, sonhamos com religiões irmãs e povos irmãos!” (Vídeo)



Por este motivo, no aniversário do Encontro de Assis, são propostos vídeos e textos na newsletter e neste site para captar os frutos do Encontro "Povos, Irmãos, Terra Futura", que é muito mais do que seguir uma série de discursos: é tomar parte no trabalho pela paz que, como disse São João Paulo II, é um " estaleiro aberto a todos”.

8 minutos com Jeffrey D. Sachs, Noubar Afeyan, Karekine II, Liberata Mulamula, Lakshmi Vyas e outros: dos Fóruns de "Povos Irmãos, Terra Futura".

"A terra futura... ", especial de Rai2 "A caminho de Damasco" com entrevistas a Marco Impagliazzo, Andrea Riccardi, Matteo Zuppi eos jovens participantes no encontron de Roma

Da videoteca: o Encontro Internacional de Paz de Assis de 1986 com o Papa João Paulo II. Uma síntese produzida pela Comunidade de Sant'Egidio.

