"Dignidade humana, migração e fraternidade": Andrea Riccardi no III Encontro Inter-Religioso em Santiago de Compostela

Sob o título "Dignidade Humana, Migração e Fraternidade", realizou-se em Santiago de Compostela nos dias 22 e 23 de Outubro o 3º Encontro Interreligioso organizado pela Xunta de Galicia e a Arquidiocese de Santiago. Como parte do Ano Santo Jacobeu, representantes das diferentes religiões do mundo juntamente com políticos e humanistas reuniram-se na cidade histórica, destino da Rota Jacobeia - mais conhecida como o Caminho de Santiago - para reflectir sobre os desafios do mundo de hoje à luz da fraternidade e da encíclica do Papa Francisco "Irmãos Todos".

O encontro contou, entre outros, com a presença do Cardeal Ayuso Guixot, presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso, bem como da Ministra da Defesa do Governo espanhol, Margarita Robles. Andrea Riccardi, no seu relatório sobre fraternidade e coexistência entre religiões, recordou o caminho de 35 anos de diálogo entre religiões promovido pela Comunidade de Sant'Egidio desde o histórico Encontro de 1986, convocado em Assis por S. João Paulo II, e disse como notou que "os líderes religiosos amadureceram claramente a ideia de que a pandemia nos está a conduzir para a necessidade de enfrentarmos juntos os problemas".

Sant'Egidio participou do encontro também graças à intervenção de Tíscar Espigares, que recordou a experiência dos corredores humanitários na mesa redonda sobre migração e integração.