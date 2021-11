news

Encontro das religiões em Douala para a "Terra futura": nos Camarões, no espírito de Assis, diálogo para um mundo mais fraterno na pandemia

Fiel ao Espírito de Assis, a Comunidade de Sant'Egidio reuniu em Douala, Camarões, homens e mulheres de diferentes religiões para rezar e falar de paz.



Após o encontro internacional inter-religioso pela paz em Roma, as reflexões em Douala começaram também com o tema "Povos irmãos, Terra futura", que deu ao evento o título.

Representantes das comunidades religiosas reuniram-se a 30 de Outubro na cidade camaronesa: o reitor Hona Tonye da Catedral dos Santos Pedro e Paulo em Douala representando o arcebispo D. Samuel Kleda, o Imã Daouda da mesquita central em Douala, D. André Motassi da Igreja Ortodoxa e o Sheikh Mounir da associação Assovic.



Nos discursos, foi expressa preocupação sobre os efeitos da pandemia de Covid-19, que favoreceu a retirada para dentro de si e exacerbou a pobreza, num clima de crescente violência.



Para reconstruir a 'Terra futura', a forma partilhada pelas religiões é sentir-se chamado a trabalhar pela humanidade com Deus, a viver a paz e a transmiti-la aos outros, a combater as divisões, o tribalismo e a trabalhar pela justiça social, cuidando das pessoas mais fracas.