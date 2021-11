news

Domingo, 14 de Novembro, Dia Mundial dos Pobres. Sant'Egidio celebra-o com a oração e a solidariedade

Por ocasião do 5º Dia Mundial dos Pobres, o Papa Francisco deslocar-se-á a Assis para um encontro de oração e testemunhos. No adro da Basílica de Santa Maria degli Angeli, o Papa será acolhido pelos pobres, que formarão um "abraço" ideal como sinal de boas-vindas. A Comunidade de Sant'Egidio participará na peregrinação com um grupo de pessoas sem abrigo, a quem tem sido amiga durante todo o ano.

Na Basílica haverá um encontro com o testemunho de seis pessoas pobres de diferentes países europeus; a este encontro seguir-se-á um momento de oração com o Santo Padre.

O abraço do Papa aos pobres continuará no Dia Mundial que lhes será dedicado no domingo, 14 de Novembro. Francisco presidirá à celebração eucarística na Basílica de São Pedro com a participação de duas mil pessoas, associações voluntárias e comunidades com os pobres.



Por ocasião deste Dia, as Comunidades de Sant'Egidio, em todo o mundo, juntam-se a este abraço com a celebração de momentos de oração e solidariedade com os pobres.



O 5º Dia Mundial dos Pobres



A mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, que se celebra cada 33º domingo do Tempo Comum, tem como título as palavras de Jesus: «Sempre tereis pobres entre vós». (Mc 14:7). No relato do evangelista, foram proferidas alguns dias antes da Páscoa, em Betânia, na casa de Simão, conhecido como "o leproso", quando uma mulher entrou com um vaso de alabastro cheio de perfume muito precioso e o derramou sobre a cabeça de Jesus. Na mensagem, o Papa Francisco guia-nos na interpretação deste gesto, que suscitou grande espanto, porque foi visto como um desperdício perante tantas pessoas pobres em necessidade. "Jesus lembra-lhes que o primeiro pobre é Ele, o mais pobre dos pobres porque Ele os representa a todos. E é também em nome dos pobres, dos sozinhos, marginalizados e discriminados que o Filho de Deus aceita o gesto daquela mulher".

O significado do Dia, «Sempre tereis pobres entre vós», é um convite a aumentar a sensibilidade para compreender as necessidades dos pobres, encontrando-os onde eles estão, com momentos de oração e comunhão, que são como o "perfume" do episódio do Evangelho.



Programa do encontro de oração e testemunhos por ocasião do Dia Mundial dos Pobres em Assis



A mensagem do 5º Dia Mundial «Sempre tereis pobres entre vós»