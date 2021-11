news

O Primeiro Ministro italiano Mario Draghi visitou a Comunidade de Sant'Egidio

Ontem à noite, o Primeiro-Ministro Mario Draghi visitou Sant'Egidio em Trastevere. O foco do encontro com a Comunidade foram as consequências sociais da pandemia e as possíveis respostas à mesma, o apoio à população idosa e, sobre a questão da imigração, o modelo dos corredores humanitários.