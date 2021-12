news

O presépio é um sinal de que Jesus está próximo e nós podemos ser os seus braços e o seu sorriso. Feliz Natal!

Caros amigos,

O Natal traz sempre consigo belos e bons sinais. Um destes é o presépio: aqui vemos o preparado na igreja de Sant'Egidio, é um sinal familiar e belo do Natal. Francisco de Assis o quis para mostrar que o menino Jesus estava entre nós. Ele está ao nosso lado e esta é, portanto, a mensagem que nos chega do presépio, mas mais em geral do Natal: Jesus está próximo, ele nasce para estar ao nosso lado.

Esta é uma mensagem muito importante, depois de termos experimentado como é triste e quão pesado é e quantas feridas se abrem pelo distanciamento, por nos mantermos afastados dos outros, como fomos obrigados a fazer neste longo período de pandemia.

Saber que Jesus está ao nosso lado, e através dele a boa nova que nos chega pelo facto de Jesus estar entre nós. Porque Jesus é o portador de boas novas: antes de tudo que existe um futuro, um menino que nasce diz-nos que existe um futuro.

E diz isto este ano a todos aqueles que pensam que as suas vidas não têm um futuro bonito e digno. Diz isso às crianças nos campos de refugiados que nem sequer têm escola; diz isso aos muitos refugiados que procuram um futuro melhor nas nossas sociedades.

Diz isso aos idosos sozinhos forçados a viver em lares sem sequer uma visita. Diz isso àqueles que vivem nas ruas e procuram ajuda, apoio, alguém que diga o seu nome. Alguém que fale com eles.

É isso mesmo. Para nós de Sant'Egidio esta é a mensagem: Jesus está próximo e gostaríamos de ser um pouco os braços de Jesus, o sorriso de Jesus para muitas pessoas durante este Natal, para que todos saibam que há alguém que está ao lado deles, que não estão sozinhos e que a sua vida tem um futuro e um futuro bom.

Este é o Natal de Sant'Egidio enquanto preparamos os grandes almoços de Natal e as muitas iniciativas para que ninguém fique excluído da alegria e da festa deste Natal, somos responsáveis por este Natal para todos e cada um de nós pelo que pode fazer e pelo que pode dar. Cada um de nós pode dar muito.

De Sant'Egidio, envio-vos os meus melhores votos de um Feliz Natal! Que seja um Natal de alegria, que seja um Natal de festa, que seja um Natal de proximidade.

Que seja um Natal em que demonstremos, no nosso trabalho e na amizade de todos os dias, que ninguém é excluído da festa de Jesus.

Feliz Natal!

Marco Impagliazzo

Presidente da Comunidade de Sant'Egidio