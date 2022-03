news

Ajuda à Ucrânia: as Comunidades de Sant'Egidio na Polónia, Hungria e Eslováquia acolhem os refugiados que fogem da guerra

Muitos ucranianos estão em fuga para os países vizinhos da Polónia, Eslováquia e Hungria, onde os nossos voluntários estão a prestar ajuda de emergência.



Na Polónia, a Comunidade está a distribuir bens de primeira necessidade e a oferecer apoio aos refugiados que não têm para onde ir. Um milhão e meio de ucranianos vivem permanentemente na Polónia, por isso a maioria dos que atravessam a fronteira de Lviv sabem para onde ir. Mas o que acontece aos que chegam à estação desorientados, sem nada?

Eles precisam de encontrar um lar. Centenas de pessoas responderam ao apelo de solidariedade, que foi partilhado nas redes sociais e rapidamente se tornou viral. Muitos têm oferecido abrigo, especialmente em Varsóvia, onde Sant'Egidio está muito bem enraizada.

As primeiras famílias de ucranianos são trazidas para as casas encontradas por Sant'Egidio. Tal como com os corredores humanitários criados pela Comunidade, o critério é dar prioridade às pessoas em situação mais vulnerável.



Na Eslováquia, as Comunidades estão presentes na fronteira com a Ucrânia para ajudar os que chegam. Durante a noite de domingo para segunda-feira, a afluência foi ininterrupta. Trabalharam incansavelmente, acolhendo os que chegavam, preparando e distribuindo bens de primeira necessidade. A partir dos próximos dias, as Comunidades na Eslováquia e na República Checa cuidarão de acolher em particular aqueles que não têm parentes nestes países ou que são particularmente frágeis - mães com filhos pequenos, doentes, idosos.



Na Hungria, as Comunidades de Budapeste e Pécs estão a acolher refugiados nas estações e começam a procurar alojamento para as famílias de acolhimento.



Não só nos países vizinhos, mas também noutros países europeus, incluindo a Itália, a Comunidade está a organizar uma rede de acolhimento, hospitalidade e apoio.

