Refugiados da Ucrânia acolhidos por Sant'Egidio na República Checa

O número de refugiados ucranianos na República Checa, apesar de não ter fronteira com a Ucrânia, está a aumentar de dia para dia. Neste momento, mais de 130.000 pessoas chegaram ao país via Polónia ou Eslováquia. Por esta razão, as comunidades na República Checa também começaram a acolher e a ajudar a integrar os cidadãos ucranianos.



Ao mesmo tempo, porém, não se pode esquecer os refugiados do Afeganistão que chegaram à República Checa em Agosto de 2021. Estas são várias famílias que costumavam trabalhar para a Embaixada ou para o contingente checo no Afeganistão. Mas apesar dos seus fortes laços com a República Checa, mais de seis meses depois continuam a ser mantidos isolados num centro de alojamento na periferia da cidade de Usti nad Labem no norte da Boémia. O processo de concessão do estatuto de refugiado ainda não foi concluído.



No entanto, o seu isolamento foi ultrapassado pela amizade com a comunidade de Praga, que se desenvolveu ao longo dos últimos meses através de reuniões, correspondência e visitas. Nos últimos dias, têm vindo a visitá-los novamente, trazendo ajuda alimentar e comprando as roupas necessárias. "Na guerra na Ucrânia vejo o horror da guerra no Afeganistão, mas vós sois o sinal de que a humanidade ainda existe e que ninguém, nem mesmo nós, está abandonado", disse-nos Mohammad. Um dia juntos transformou-se assim numa festa familiar que consola e devolve a esperança.