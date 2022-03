news

Também na Hungria, Sant'Egidio acolhe e hospeda os refugiados que fogem da Ucrânia: muitas histórias de dor e o desafio de dar esperança

A comunidade húngara ajuda os refugiados ucranianos na fronteira, nas estações ferroviárias de Budapeste, e na sede de Sant'Egidio, onde são acolhidas as pessoas e famílias que chegam a Budapeste e continuam a sua viagem para outros países.



Nas estações das cidades húngaras, todas as organizações de caridade organizaram bancas onde as pessoas que chegam da Ucrânia podem receber ajuda. Sant'Egidio também oferece comida e refrescos nas estações, e organiza a recepção para aqueles que vão para outros países.



As famílias da Comunidade acolhem aqueles que chegam nas suas casas: uma humanidade dolorosa, muitas histórias de dor que as Comunidades Húngaras nos contam.



"Um casal de Kijev, a caminho de Istambul, mostra-nos no seu telemóvel as tropas a 10 quilómetros da sua casa; uma mãe com o seu filho adolescente conta do desconforto do rapaz por ter de abandonar os seus amigos, que correm o risco de ser enviados para a frente; outra mãe com o seu filho continua a viagem para Dublin, mas entretanto outro filho, já adulto, que estava no exército, está também em fuga com a sua família para a Hungria; na fronteira recebemos uma mulher muito jovem com uma criança doente, ela ficou connosco em Budapeste, mas depois de um dia levámo-la ao aeroporto. Em Novara, Itália, a Comunidade de Sant'Egidio está à sua espera e irá cuidar deles.



As noites passadas juntos são um tempo profundamente triste, com histórias de guerra, destruição, perda, mas também um tempo de consolo, com muita amizade, sabendo que estamos no mesmo barco.



Chegam também muitos estudantes africanos e asiáticos, que ajudam a encontrar alojamentos, a adquirir cartões de telemóvel... Para muitos deles, a Ucrânia tinha-se tornado uma verdadeira casa, como a menina síria que deixou o seu atormentado país há seis anos para viver em paz, e agora tem de deixar a Ucrânia, ela própria devastada.



Equipámos as instalações da igreja onde a comunidade se reúne para rezar com colchões, acolhemos 8-10 refugiados por noite: uma família a caminho de Espanha, uma equipa de futebol... Os nossos jovens dormem com eles, oferecendo jantar e pequeno-almoço, acompanhando-os até à estação no dia seguinte.

Grupos de Pécs e Budapeste vão todos os dias para a fronteira para oferecer ajuda. Para a maioria, é um ponto de passagem. Mas perto da fronteira, numa pequena aldeia, encontrámos um parque de campismo privado com oito famílias ciganas que tinham fugido da guerra na vizinha Transcarpathia. Perderam tudo, as suas casas foram saqueadas, não podem regressar. Eles estão à procura de um futuro diferente e melhor na Hungria. Os Jovens pela Paz brincam com os seus filhos: um vislumbre de alegria neste momento difícil.

