Dois camiões de ajuda humanitária a caminho de Lviv, Ucrânia: vestuário, medicamentos e leite para bebé

A primeira carga de ajuda de Sant'Egidio está a caminho da cidade ucraniana de Lviv. O camião partiu ontem à noite da Cidade Ecosolidale de Roma, via Pádua, contendo roupa nova para proteger contra o frio, cobertores, medicamentos e máscaras. Fará uma paragem na Polónia e depois continuará até à cidade na Ucrânia ocidental, onde muitos estão a encontrar refúgio.



Outra carga - um camião carregado de leite em pó doado pelo Banco Farmacêutico - está prestes a partir.



No total são doze toneladas de ajuda que a Comunidade conseguiu garantir graças também aos muitos apoiantes que aderiram à iniciativa de enviar ajuda para a Ucrânia e outras acções de apoio, acolhimento e hospitalidade.



Em apenas alguns dias, os refugiados ucranianos viram-se privados de tudo, fugindo de cidades que estão a ser despovoadas; aqueles que permanecem, aqueles que não podem partir, estão a experimentar ainda mais incerteza sobre o seu futuro. Até agora, foram estimados dois milhões de refugiados. É essencial continuar a enviar ajuda para a Ucrânia e para as fronteiras com a Polónia, Eslováquia e Hungria, onde as Comunidades de Sant'Egidio estão presentes ao lado daqueles que fogem da guerra.



Para apoiar iniciativas humanitárias, visite santegidio.org/ucraina

Se quiser, pode DOAR ONLINE



DOE NO FACEBOOK

Pode também fazer uma doação por transferência bancária para a Comunidade de Sant’Egidio

IBAN: IT 67 D 07601 03200 000000807040

Código BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

agável à Comunità di S. Egidio ACAP Onlus

Causal "Aiuti all'Ucraina"

PARA APOIAR AS CRIANÇAS ADOPTADAS À DISTÂNCIA EM KIEV

Conta N°61176038 intestato a:

Comunidade de Sant’Egidio - Acap Onlus - Adozioni a Distanza

Piazza Sant’Egidio 3/a 00153 Roma

IBAN: IT26K0760103200000061176038

Código BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Causal: Adozioni a distanza ucraina

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS INICIATIVAS DA COMUNIDADE DE SANT'EGIDIO PARA A UCRÂNIA