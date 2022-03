news

Andrea Riccardi visitará os refugiados ucranianos na Eslováquia e Polónia

De sexta-feira 11 a domingo 13 de Março na fronteira eslovaca e em Varsóvia

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

Nas próximas horas, Andrea Riccardi visitará as Comunidades de Sant'Egidio que prestam um serviço de acolhimento aos refugiados nos países limítrofes da Ucrânia.



Amanhã, sexta-feira 11 de Março, visitará Vysne Nemecke, na fronteira com a Eslováquia, enquanto que no domingo 13 de Março estará em Varsóvia. Só na capital polaca há agora 250.000 ucranianos, na sua maioria mulheres e crianças, que chegaram desde o início da guerra.