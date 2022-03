news

A escolha de Katia, enfermeira da Comunidade de Sant'Egidio: ficar em Kiev

Um artigo no Osservatore Romano

«Decidi ficar em Kiev porque sou enfermeira e sinto o dever de ajudar os necessitados. Nasci aqui e fiquei com a minha família apesar da guerra. A capital é também mais segura do que muitas outras cidades da Ucrânia. Não partiremos». Estas são as palavras de Kátia, 21 anos, estudante de medicina do último ano, enfermeira no hospital pediátrico Oxkhmatdyt em Kiev, voluntária da Comunidade de Sant'Egidío. Trabalho e família, unidos pela coragem.

Realidade que se mistura com os valores e acaba por aniquilar o medo. Mais forte do que as bombas. Mas Kátia tem medo todos os dias porque continua a ajudar os necessitados: «Temos uma lista de quatrocentos idosos e sem abrigo - diz Kátia ao nosso jornal - há aqueles que não querem deixar as suas casas, aqueles que têm demasiado medo, aqueles com deficiências. Há também aqueles que nunca tiveram uma casa. Os pobres: eles já lá estavam antes, ainda estão lá neste momento. Algumas pessoas não podem deixar as suas casas. Por isso, movemo-nos por eles. Compramos alimentos e trazemo-los, escutamos a eles, compreendemos o que precisam, prestamos ajuda humanitária. Alguns dos jovens disponibilizam os seus carros e, de graça, conduzem-nos de uma parte da cidade para a outra utilizando estradas seguras».

Katia temia inicialmente que o seu país fosse abandonado pela comunidade internacional. «Mas está a acontecer o contrário - repisa a Cátia - no hospital, ajudámos as mães e as crianças a prepararem-se para a viagem ao oeste. Restam muito poucas crianças em Kiev. Muitos estão retidos em lugares como Irpin, porque não podem ser evacuados por causa de possíveis bombardeamentos».

Para aqueles que vivem em Kiev, porém, existe outro estado de espírito horrível: ter uma pessoa a sofrer a poucos quilómetros de distância, mas não poder ajudá-la. «Das cidades mais devastadas da Ucrânia, ninguém pode chegar - salienta a jovem enfermeira - nem mesmo na capital. No hospital, temos tudo o que precisamos para os ajudar. Mas eles não se podem mexer. Em Mariupol, a situação é trágica».

E se o medo permanecer, há também muitas maneiras de lidar com ele: «rezando - diz Katia - hoje mesmo aqueles que nunca o fizeram antes estão a fazê-lo. Depois, nunca olhar para o futuro. Penso apenas no presente. Porque eu sei que todos os dias a situação pode mudar. Isto não significa que eu tenha deixado de sonhar. Agora sou apenas uma enfermeira e agora é importante fazer a minha parte mesmo com pequenos detalhes. Mas no futuro serei um médico. Um pediatra, para ser mais precisa».



[ Guglielmo Gallone ]