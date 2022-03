news

Pádua acolhe doentes dialisados da Ucrânia bem como as suas famílias

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

A necessidade dos doentes, que dependem da diálise para a sua sobrevivência, é um aspecto menos evidente, mas não menos dramático, dos danos causados pela guerra na Ucrânia. O risco de interrupção da diálise devido à guerra - que em alguns casos se tornou uma realidade -, a dificuldade de receber regularmente o equipamento necessário, e a superlotação de doentes em algumas cidades devido a evacuações são factores que põem em risco a vida destas pessoas.

Sant’Egidio,em resposta a esta necessidade premente, após ter evacuado a partir das cidades da Ucrânia Oriental, 28 pessoas doentes de Poltava, alojadas em Roma, e 17 de Kremenčuk, alojadas em Génova, continua o seu compromisso de salvar estas vidas particularmente frágeis.

Nos últimos dias, outros cinco pacientes e as suas famílias chegaram a Itália vindos de Kiev e Černihiv, tendo esta última estado cercada desde os primeiros dias da guerra. A evacuação das suas cidades e a chegada à fronteira foram coordenadas por Sant'Egidio na Ucrânia, enquanto na Eslováquia a Comunidade, em colaboração com o Ministério da Saúde, organizou a sessão de diálise necessária para continuar a viagem, que prosseguiu para Itália, graças à contribuição de alguns voluntários que vieram de Florença com os seus próprios meios.

Os cinco pacientes foram recebidos e acolhidos pela Comunidade de Sant'Egidio de Pádua, que se ocupou da sua integração nas instalações sanitárias da cidade de Veneto, para a continuação da diálise.