news

Em Kiev, o encontro com um sem-abrigo provoca o início de novas distribuições de alimentos para os pobres e os idosos

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

Publicamos o relato de Tanya C. da Comunidade de Sant'Egidio em Kiev. Aqui, no bairro de Darnytsia, começou uma distribuição de alimentos a pessoas idosas que não podiam deixar a cidade bombardeada. Tudo começou com um encontro com um sem-abrigo nos dias sombrios da guerra:

"Esta história começou há algumas semanas quando conheci um sem-abrigo que estava a passar a noite na estação de Darnytsia. A guerra paralisou-nos: ninguém sabe quem ficou, quem foi, se é seguro sair e comprar comida e medicamentos.



Ainda assim, aquele sem-abrigo inspirou-nos a tentar sair novamente e retomar a nossa distribuição de alimentos para os pobres. Assim, chamámos várias mulheres idosas que costumavam vir à distribuição antes da guerra, especialmente as que viviam a curta distância da estação e que podiam facilmente chegar até nós sem transportes públicos.



Não sabíamos quantos viriam, por isso preparámos algumas sanduíches extra. Cinquenta mulheres idosas vieram e todas elas receberam comida suficiente. Entre eles estava a nossa querida amiga Anna Petrovna, a quem trouxemos comida em casa. Ela tinha caído há quatro meses e partido a coluna vertebral, mas agora está de novo a andar. Para nos agradecer, ela trouxe-nos alguns rebuçados.



Infelizmente, e com profunda tristeza, aquele sem-abrigo, que começou tudo isto, morreu num incêndio - talvez quisesse aquecer-se do frio da noite. O seu nome era Ira. Fui ver o local onde ele dormia e vi algumas tábuas carbonizadas, o seu colchão vazio e as suas coisas no canto, debaixo de um cobertor. Para mim é sempre muito triste: há apenas duas semanas, Ira e eu encontrámo-nos e tivemos uma longa conversa. Ele estava alegre, ria-se e brincava.

Penso nele frequentemente nestes dias: graças ao nosso pequeno encontro na estação, existem agora duas distribuições de alimentos aos pobres para mais de 70 pessoas. A vida está a recomeçar, obrigado Ira".