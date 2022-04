news

Celebrar a ressurreição com os refugiados da Ucrânia dois meses após o início da guerra: oração e celebração com Sant'Egidio na Páscoa para os cristãos orientais

"Jesus desce ao inferno da cidade de Mariupol onde centenas de famílias se encontram nos abrigos da siderurgia: mulheres, homens, crianças, idosos e doentes vivem há mais de um mês sem luz solar no subsolo, sem água e comida suficientes. Jesus desceu às cidades destruídas, atacadas pelo mal da guerra, tais como Bucha, Irpin, Hostomel, e muitas outras cidades na Ucrânia que estão agora sob bombardeamento. O Senhor desce a estes infernos para trazer a luz da vida e a esperança".



A voz do Padre Andriy Vakhruschev ressoa na basílica romana de Santa Maria in Trastevere, proclamando com força a ressurreição de Jesus neste dia de Páscoa para os fiéis do Oriente cristão, que cai dois meses após o início da guerra.



A igreja está cheia: há mais de 500 mulheres e crianças ucranianas que fugiram para Itália devido à guerra, juntamente com algumas famílias italianas que, juntamente com a Comunidade de Sant'Egidio, estão a participar na sua recepção e envio de ajuda.



Há emoção na oração, nos cânticos e nos gestos tradicionais - a bênção de doces e ovos de Páscoa no final da celebração - longe de casa, com a dor do que foi deixado para trás e a preocupação pelos entes queridos deixados em pátria.



Mas a oração abre-se à alegria e à festa: no final da celebração, há um almoço nos locais e no pátio junto à basílica, com comidas tradicionais e ovos de Páscoa para as crianças. Refugiados de outras terras e outras guerras - da Síria ou Etiópia, que aqui encontraram uma nova vida e uma nova família - servem o almoço, oferecem bolos a adultos e crianças. A paz é possível aqui.