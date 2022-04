news

Liturgia da Páscoa em Lviv com as Comunidades de Sant'Egidio da Ucrânia

As Comunidades de Sant'Egidio da Ucrânia, reunidas em Lviv, celebraram a Páscoa. A liturgia da luz, concelebrada pelo Padre Vittorio Ianari, contou com a presença de amigos das Comunidades de Kiev e de outras cidades do leste da Ucrânia, que se refugiaram em Lviv por causa da guerra.