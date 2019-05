news

"Cristo è risorto!" l'augurio pasquale ai fratelli delle Chiese d'Oriente che celebrano la Resurrezione

Oggi, 28 aprile, le Chiese di rito bizantino, ortodosse e cattoliche, in tutto l'Oriente cristiano, celebrano la Resurrezione del Signore. Nella luce della Pasqua, la Comunità di Sant'Egidio si unisce a tutte le comunità ecclesiali in questo giorno di gioia per proclamare: "Cristo è risorto! Veramente è risorto!"