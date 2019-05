news

Con Acea e Sant’Egidio pranzo di Pasquetta per 300 clochard a Roma

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Lunedì 22 aprile, a partire dalle 12,30, il Circolo Ricreativo Aziendale ACEA ospiterà la Comunità di Sant’Egidio, offrendo un pranzo di solidarietà a 300 senza fissa dimora presso il Centro Sportivo in via Angelo Battelli 6. È il tredicesimo anno consecutivo che il CRA Acea e Sant’Egidio organizzano insieme questa particolare Pasquetta con chi è più fragile e solo in un giorno di festa.