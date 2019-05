news

La nuova «resurrezione» dei cristiani in Medio Oriente. Commento di Andrea Riccardi sul Corriere delle Sera

Le antiche comunità vanno scomparendo, ma si creano consistenti presenze d’immigrati e lavoratori, pur senza cittadinanza e diritti

Le celebrazioni della Settimana Santa si ricollegano idealmente al Medio Oriente, dove il cristianesimo è nato. Un manoscritto rinvenuto ad Arezzo nel 1884, edito come Diario di viaggio di Eteria o Egeria, riporta il resoconto del viaggio di una pellegrina del IV secolo in Medio Oriente: mostra come le liturgie cristiane, specie pasquali, siano modellate su tradizioni e luoghi della Terra Santa. Questo è divenuto patrimonio delle Chiese nel mondo. Che resta oggi del cristianesimo in Medio Oriente? (Continua a leggere sul Corriere della Sera)

