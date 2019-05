news

A Napoli preghiera di Sant'Egidio per lo Sri Lanka

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nel Lunedi dell'Angelo la Comunità di Sant'Egidio si è raccolta in preghiera per la pace nello Sri Lanka, duramente colpito dagli attentati terroristici che hanno causato la morte di più di 300 persone e oltre 500 feriti. Nella Chiesa di San Nicola a Nilo, a Spaccanapoli, erano presenti il console dello Sri Lanka, tanti rappresentanti delle associazioni e tantissimi srilankesi, che a Napoli sono una delle comunità più numerose.

Molti provengono da Negombo, città vittima degli attacchi, e sono ancora in ansia per la sorte dei parenti, di cui non si sa nulla, o per coloro che sono ricoverati negli ospedali. Hanno partecipato alla cerimonia anche numerosi nuovi europei del movimento Genti di Pace.