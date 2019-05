news

Sant'Egidio al Binario 21: "La memoria della Shoah sia antidoto a antisemitismo e razzismo"

Una delegazione con il presidente Impagliazzo al memoriale della Stazione di Milano da cui partivano i convogli verso i lager

Una delegazione della Comunità di Sant'Egidio, con il presidente Marco Impagliazzo, si è recata oggi al Binario 21, per rendere omaggio alle vittime di una delle pagine più terribili della storia. Il memoriale della Shoah presso la Stazione centrale di Milano è divenuto in questi anni luogo di accoglienza di numerosi migranti e rifugiati in transito verso il Nord Europa, grazie alla collaborazione tra la comunità ebraica e la Comunità di Sant'Egidio di Milano.

"La memoria della Shoah sia sempre antidoto all'antisemitismo e costituisca un monito per resistere con forza alla diffusione di parole e comportamenti xenofobi e razzisti", ha dichiarato Marco Impagliazzo.