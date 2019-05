news

Il 30 aprile in Malawi è il Terra Madre Day: si fa festa negli orti creati da Dream con la collaborazione di Slow Food International

ll Terra Madre Day è la giornata per festeggiare il cibo locale e onorare le comunità che le producono. In Malawi il programma DREAM della Comunità di Sant'Egidio e Slow Food International, in collaborazione con Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo hanno organizzato un evento pubblico per dare risalto ai 30 orti che sono stati creati nell’ambito del progetto G.R.A.S.S. (Growth and resilience in agricolture for sustainable societies).



La giornata è stata pensata in particolar modo per i contadini e le contadine coinvolte che avranno modo di incontrarsi e di scambiarsi esperienze e eventuali tecniche di coltivazione. Le delegazioni provenienti dai vari orti potranno esporre anche i loro prodotti, come in una piccola fiera. All’iniziativa parteciperanno anche le autorità locali che avranno modo di toccare con mano l'impatto di un progetto che coinvolge persone sieropositive e costruisce strumenti di resilienza, diffondendo la cultura del rispetto dei diritti delle persone e della biodiversità.



Nelle immagini alcune foto degli orti.