Uno spazio per "Living Together" a Milano

Si chiama "Living Together" ed è la nuova casa della Comunità al Corvetto, un quartiere in cui Sant'Egidio è presente dagli anni Novanta. Inaugurato sabato scorso, è uno spazio aperto al quartiere, per offrire risposte alla solitudine e alle esigenze di una realtà in trasformazione.



L'obiettivo è creare ponti: fra vecchi e nuovi abitanti, fra giovani, anziani e nuovi milanesi, per dire che vivere insieme è possibile. I lavori di ristrutturazione sono ancora in corso, ma le attività cominciano a entrare nel vivo. Si svolgeranno qui le Scuole della Pace, per bambini italiani, stranieri e rom, che educano alla pace e alla solidarietà, ma anche attività di incontro e dialogo tanto necessarie per ricucire le difficoltà di convivenza nel quartiere e nella città.