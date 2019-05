appuntamento

LIVE a Roma il 19 maggio i giovani talenti di "Play Music Stop Violence". Partecipazione gratuita. Scopri come

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Domenica 19 maggio arriva la finalissima di “Play Music Stop Violence – Cambia il mondo con la tua musica”, la nona edizione del contest per giovani talenti musicali promosso dalla Comunità di Sant’Egidio e dai Giovani per la Pace.

PLAY MUSIC STOP VIOLENCE - LA FINALE

ATLANTICO LIVE

viale dell'Oceano Atlantico, 271D

Ingresso dalle ore 16:30

Inizio alle 17:00

Prenota il tuo biglietto gratuito

Per informazioni: [email protected]



Le 10 band finaliste parteciperanno al contest con brani originali sul tema dell’impegno contro ogni forma di violenza: guerra, razzismo, povertà, rispetto per la vita, cura del creato, all’insegna del motto “Cambia il mondo con la tua musica!”



Tantissimi i premi in palio: il primo e secondo premio della categoria “Autori” il premio “Young talent”, un premio della critica e un premio web. Inoltre il premio popolare assegnato dal pubblico presente in sala che potrà votare il proprio artista preferito tramite l’applicazione per smartphone “I Live music”, che si può scaricare sul proprio smartphone prima dell'evento.



La giuria di qualità sara composta da esponenti di rilievo del settore artistico e musicale: Carolina Di Domenico, Enrico Deregibus, Igor La Fontana, Valentina Correani, Margherita Vicario, Roberto Zuccolini, Adriana Gulotta e Pasquale Filastò.



L’evento è patrocinato dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio.



Sono attesi ospiti d'eccezione dal mondo dello spettacolo e della musica, come Martina Attili, concorrente di X Factor 2018 e Saverio Raimondo, una delle voci più rappresentative della stand up comedy italiana.

I biglietti sono già disponibili gratuitamente, previa prenotazione su https://pmsv2019.eventbrite.it/