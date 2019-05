appuntamento

A Roma preghiera ecumenica alla vigilia della Festa dell'Europa

Alle 18:30 presso la Basilica dei Santi XII Apostoli, in piazza SS. Apostoli 51

L'8 maggio a Roma si tiene la veglia di preghiera ecumenica per l'Europa, promossa negli ultimi anni dalla rete internazionale "Insieme per l'Europa".

Partecipano, tra gli altri, la Comunità di Sant’Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e il movimento dei Focolari.

La preghiera ha come punto di riferimento il 9 maggio 2019, giorno in cui si celebra la “Festa dell’Europa”, anniversario della “Dichiarazione di Robert Schuman” che, il 9 maggio 1950, dava inizio al processo di integrazione delle nazioni europee, sfociato poi nei Trattati di Roma (1957) e nell’attuale Unione Europea. In questa occasione la rete "Insieme per l'Europa" invita a pregare per un continente unito da vincoli di fraternità che sia comunità di persone e non solo un sistema di alleanze o una coalizione di interessi.

La veglia è prevista anche in altre città in Italia e nel resto d'Europa.

