appuntamento

Conferenza sui corridoi umanitari a Roma

Alle ore 18 incontro nell'ambito del progetto EXODUS presso l'Oratorio di San Francesco Saverio del Caravita in via del Caravita 7

Coordinatore: Claudio Leone, Presidente AGITE



Interventi:



Riccardo Clerici, Responsabile Area Legale UNHCR;



Oliviero Forti, Ufficio Politiche Migratorie e Protezione Internazionale, CARITAS Italiana;



Anna Giustiniani, Project Manager, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo;



Roberto Zuccolini, Portavoce della Comunità di Sant Egidio.



Luigi Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie, Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.