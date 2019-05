appuntamento

Convegno su "Criticità, urgenze e possibili soluzioni nella salute mentale del Lazio" il 16 Maggio a Roma

Alle ore 9 presso la Sala Tirreno della sede della Regione Lazio in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

Giovedì 16 Maggio alle ore 9,00 presso la Sala Tirreno della sede della Regione Lazio in Via Rosa Raimondi Garibaldi a Roma, la Comunità di Sant'Egidio insieme ad UNASAM ed ad altre associazioni nazionali e locali ha organizzato un convegno sul tema della salute mentale. Il convegno si colloca come una tappa regionale verso la Conferenza Nazionale della Salute Mentale che si svolgerà il 14 e 15 Giugno con il titolo: DIRITTI, LIBERTÀ, SERVIZI.

Lo scopo del Convegno del 16 Maggio è quello di promuovere migliori servizi territoriali a sostegno delle persone con disturbi mentali difendendo i loro diritti ed i principi che hanno ispirato la legge n. 180 del 1978.

IL PROGRAMMA