Eurafrica, una necessità. Un dibattitto a Bruxelles su una nuova partnership tra Europa ed Africa

Il 13 maggio, la Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con il Centro europeo per la gestione delle politiche di sviluppo (ECDPM), ha organizzato a Bruxelles un panel sullo stato delle relazioni tra Europa e Africa. La conferenza "Eurafrica revisited" ha riunito esperti della materia, ognuno dei quali ha dato la sua opinione sui passi necessari verso una concreta "partnership tra uguali", come auspicato e dichiarato dal presidente uscente della Commissione europea Juncker nel suo ultimo Discorso sullo stato dell'Unione.



Alla conferenza hanno partecipato Suhayfa Soobedar (Ambasciata del Sudafrica), Michael Kwizera (Direttore della Strategia, Barefoot Law), Patrick Develtere (Advisor alla Commisione Europea), Jonathan Holslag (Free University Brussels) e Mario Giro (ex viceministro degli Esteri in Italia) il quale ha dichiarato con molto entusiasmo che "l'Africa non ha aspettato l'Europa", sottolineando, tra le altre cose la formidabile forza e spinta dei giovani africani.



Il pubblico era composto principalmente da personale delle ambasciate di entrambi i continenti, istituzioni europee, ministero degli Affari esteri belga, think thank, consulenti e studenti.

