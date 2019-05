appuntamento

Al Teatro di Tor Bella Monaca il 6 giugno la presentazione del volume INCLUSION/EXCLUSION sulle opere di Meneghetti e artisti con disabilità di Sant'Egidio

Il 6 giugno alle ore 17:00 al Teatro di Tor Bella Monaca di Roma si terrà la presentazione del volume INCLUSION/EXCLUSION, pubblicato in occasione della mostra omonima al Vittoriano.

Le opere di César Meneghetti e degli artisti con disabilità dei Laboratori d'Arte della Comunità di Sant'Egidio sono esposte fino al 26 giugno nel Museo Laboratorio d'Arte di Tor Bella Monaca agli ex lavatoi in via dell'Archeologia, 74.

Alla presentazione del libro Giuseppe De Rita e Caterina Doglio ne parlano con gli autori Cristina Cannelli, Filippo Ceccarelli, Peppe Dell'Acqua, Simonetta Lux, Alessandro Zuccari e con l'artista César Meneghetti, curatore del libro e della mostra.

Presentazione del volume INCLUSION/EXCLUSION

6 giugno 2019, ore 17:00

Teatro di Tor Bella Monaca

via Bruno Cirino, 00133 Roma

Per informazioni: [email protected]

sito della mostra: www.inclusionexclusion.info

Informazioni per visitare la mostra fino al 26 giugno

Museo Laboratorio d'Arte di Tor Bella Monaca

via dell'Archeologia, 74

lunedì, mercoledì, venerdì 17:00-19:00

sabato 16:00-18:00

(salvo festività)

Su prenotazione: tutte le mattine; martedì e giovedì pomeriggio

Si prega di contattare prima la segreteria del Museo: muse[email protected]