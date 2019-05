news

Play Music Stop Violence 2019, la finale. RIVEDI IL VIDEO

Dall'Atlantico di Roma la finale del contest musicale per giovani talenti "Play Music Stop Violence", nona edizione, organizzato da Comunità di Sant'Egidio e Giovani per la Pace. 11 band emergenti in gara con canzoni su temi attuali.

Hanno presentato Andrea Perroni, Gioia Marzocchi ed Erica De Matteis.

Con la partecipazione straordinaria di Martina Attili, Pif, Saverio Raimondo, Nicole Rossi, Gabriele De Chiara, Carolina Di Domenico, Enrico Deregibus, Margherita Vicario, Igor La Fontana, Valentina Correani, Pasquale Filastò e tanti altri.

RIVEDI IL VIDEO