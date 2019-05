news

A pranzo nell'università di Pécs con i senzatetto della città

A Pécs, in Ungheria, c'è stato un momento speciale. I Giovani per la Pace della Comunità di Sant'Egidio, con l'aiuto degli studenti universitari della facoltà di Giurisprudenza hanno offerto un pranzo ai senzatetto della città. Un momento di condivisione, ma anche di scoperta di una realtà, quella dei senza dimora, spesso sconosciuta. Da poco abbiamo pubblicato un articolo dove si spiegava la durezza della vita di chi vive per strada, anche dovute ad un emendamento dell’articolo 22 della Costituzione, nel quale si proibisce di dormire fuori o comunque in luoghi non idonei nei centri cittadini. (leggi di più).



Dopo il pranzo i Giovani per la Pace hanno spiegato agli studenti il lavoro e la missione della Comunità in Ungheria e nel mondo e gli universitari hanno espresso il desiderio di ritornare e di continuare a lavorare insieme a loro nel futuro, per rendere il paese più accogliente nei confronti di chi è debole e solo.