news

"Attenti ad attaccare il papa, così si va a sbattere". Intervista a Marco Impagliazzo su Formiche.net

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

“La Chiesa aiuta milioni di italiani e continuare a dire che gli italiani non hanno i soldi per pagare la bolletta non ha senso, qui la Chiesa aiuta tutti, questo va spiegato bene. Una delle polemiche è sul perché la Chiesa aiuta gli immigrati e non gli italiani. La Chiesa aiuta tutti”. Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, ci va giù chiaro, mentre il clima da campagna elettorale si infuoca ogni giorno, tra gli striscioni di Forza Nuova in via della Conciliazione contro papa Francesco e l’elemosiniere pontificio Konrad Krajewski che si infila in un tombino per riallacciare la corrente elettrica di uno stabile occupato nel quartiere Esquilino a Roma, in via Santa Croce in Gerusalemme, da centinaia di persone, famiglie e bambini in stato di difficoltà economica.

Crediti foto: Vatican Media, Reuters



Continua a leggere su Formiche.net