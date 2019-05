appuntamento

Conferimento ad Andrea Riccardi della Cittadinanza Onoraria per la Pace della Città di Assisi

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Venerdì 24 maggio 2019 alle ore 18:00 alla Sala della Conciliazione ad Assisi sarà conferita ad Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio la Cittadinanza Onoraria per la Pace. La Città di Assisi ha concesso l'onorificenza nel giugno 2018 in occasione del 50° anniversario della Comunità "che nelle periferie del mondo si è spesa sempre, con fedeltà e passione, in favore dei più poveri e dei più deboli (dei bambini, degli anziani e dei disabili, dei senza fissa dimora, delle minoranze, dei migranti e dei rifugiati); che ha dato un contributo importante per la pace in molti paesi colpiti dalla guerra e dalla violenza; che ha praticato con tenacia "l'arte del dialogo" e ha continuato e diffuso lo "spirito di Assisi" con gli incontri annuali di preghiera per la pace, che in uno spirito di preghiera, di amicizia con i poveri e di pace, ha saputo farsi interprete del messaggio di San Francesco".