appuntamento

A Treviso il 24 Maggio si parla di "Mozambico: Tra Emergenza Umanitaria e Catastrofe Climatica"

Alle ore 20:45 presso il Collegio Pio X, Borgo Cavour, 40

Venerdì 24 Maggio alle ore 20.45 al Collegio Pio X di Treviso è prevista una serata con testimonianze degli operatori del CUAMM e della Comunità di Sant'Egidio, anche in collegamento con Beira, e inquadramento delle cause climatiche che provocano le catastrofi umanitarie: prospettive e proposte con i ragazzi di Fridays for Future.