news

Ad Assisi sulle orme di San Francesco: il pellegrinaggio del convegno internazionale delle Comunità di Sant'Egidio

Giovani provenienti da 39 paesi nel mondo, soparattutto da Asia, Africa e America Latina, partecipanti all'incontro internazionale "Tutto può cambiare" si sono ritrovati, venerdì 24 maggio, ad Assisi, per un pellegrinaggio sulle orme di San Francesco, visitando i luoghi dove il Santo ha vissuto, predicato e dove ora è sepolto.

Un pellegrinaggio in una città che è conosciuta in tutto il mondo come la città della pace, grazie soprattutto al messaggio che la storia di San Francesco ha legato per sempre al luogo. Tanti i luoghi che testimoniano questo: dalla chiesetta di San Damiano, dove il Santo, pregando davanti al crocifisso presente all'interno, lo sente parlare e chiedergli per tre volte di "riparare la sua casa che va in rovina", alla Basilica Superiore dove le pareti presentano un ciclo di affreschi tra i più famosi al mondo, ovvero le scene della Vita di Francesco, dipinte da Giotto: si tratta di ventotto immagini, che ripercorrono gli episodi più significativi della vita del Santo, quali il dono del mantello al povero, il miracolo della fonte, l’approvazione della regola, la predica agli uccelli e altri.

Il pellegrinaggio è stato preceduto da una conferenza di Alessandro Zuccari sulla figura di San Francesco, la sua vita e il suo messaggio.