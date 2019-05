news

Da Würzburg un incoraggiamento ai cristiani a non rassegnarsi: il libro "Tutto può cambiare" di Andrea Riccardi in tedesco

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Il 22 Maggio è stata presentata a Würzburg la traduzione tedesca del libro “Tutto può cambiare” di Andrea Riccardi.



Thomas Sternberg, Presidente del Comitato centrale dei cattolici tedeschi (ZdK), ha sottolineato l’importanza dei poveri per il cammino della Chiesa, proprio in un tempo di rassegnazione. Ha espresso la sua gratitudine nei confronti di Andrea Riccardi per il suo impegno a proporre la Chiesa come esperta di umanità che annuncia il Vangelo in un mondo pluralistico.

Il vescovo Karl-Hinrich Manzke, responsabile per l’ecumenismo della Chiesa evangelica tedesca, ha evidenziato come il lavoro per la pace di Sant'Egidio sia basato sul rispetto di tutte le parti in guerra. Ha concluso, dicendo che il libro di Andrea Riccardi è un invito a cercare la pace in tutti i contesti senza rassegnarsi mai.