SAVE THE DATE: 6 giugno al Teatro di Tor Bella Monaca la presentazione di Inclusion / Exclusion, l’inclusione tra arte e disabilità

Giovedì 6 giugno, alle ore 17, al Teatro Tor Bella Monaca sarà presentato il volume INCLUSION/EXCLUSION, pubblicato in occasione della mostra omonima che si è chiusa alle Gallerie Sacconi del Vittoriano nel mese di febbraio ed è ora esposta – con ingresso gratuito - al Museo Laboratorio d’Arte di Tor Bella Monaca (ex lavatoi, via dell’Archeologia, 74). Un luogo di creazione artistica e liberazione per decine di persone con disabilità del territorio.



I processi contrapposti di esclusione e inclusione e la periferia saranno al centro della riflessione di Giuseppe De Rita e Caterina Doglio che ne discuteranno con gli autori: Cristina Cannelli, coordinatrice dei Laboratori d’Arte della Comunità di Sant’Egidio, Filippo Ceccarelli, giornalista, Peppe Dell’Acqua, psichiatra, collaboratore di Franco Basaglia, Simonetta Lux, critica d’arte, Alessandro Zuccari, storico dell’arte e con Cesar Meneghetti, artista e curatore della mostra.

Nella mostra, che sarà possibile visitare al termine dell’incontro, attraverso dipinti, installazioni, fotografie, documenti, video, César Meneghetti e più di 50 artisti con disabilità dei Laboratori d’Arte della Comunità di Sant’Egidio esplorano le zone di esclusione vicine e lontane (nel tempo e nello spazio) ed offrono al pubblico proposte per un futuro comune ed inclusivo.



Il Museo Laboratorio d’Arte di Tor Bella Monaca è luogo di inclusione e formazione in cui –attraverso l’arte - sono liberate l’intelligenza, il mondo interiore, le facoltà critiche e la visione del mondo di persone con disabilità, spesso ritenute prive di capacità cognitive e relazionali. Spazio culturale aperto, è divenuto luogo di incontro per gli abitanti del al quartiere e non solo.



Al termine della presentazione, è proposto di percorre insieme a piedi il tratto di strada tra il Teatro e il Museo Laboratorio, due luoghi culturali che intendono attrarre tante energie di cambiamento in un’area urbana difficile, inserendosi nel tessuto sociale.



Informazioni e materiale: www.inclusionexclusion.info

Contatti: [email protected]