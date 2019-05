news

Al CEP di Genova un nuovo modo di fare scuola in periferia

Dalla "Scuola della pace" nasce un progetto educativo e di formazione dei docenti

È stato presentato lunedì 27 maggio, a Genova, Il progetto “Give teens a chance. La scuola al centro della periferia” ideato dall’istituto comprensivo “Voltri 2”, la scuola del quartiere popolare Cep – nell’estrema periferia del ponente cittadino – e dalla Comunità di Sant’Egidio, con la partecipazione dell’Ufficio scolastico regionale e di un vasto numero di partner genovesi tra parrocchie, scuole, istituzioni culturali.

Sant’Egidio e gli altri soggetti supportano la scuola del quartiere, che affronta tutte le criticità della periferia più “difficile” della città: un educatore in ogni classe, doposcuola tutti i pomeriggi per oltre cinquanta ragazzi, e poi formazione ai docenti, agli educatori e ai genitori, iniziative di estroversione degli alunni verso il centro città e il supporto ai ragazzi che sono fuoriusciti prematuramente dal sistema scolastico e non sono mai entrati in quello lavorativo.



Un’iniziativa per costruire fisicamente un futuro diverso per la periferia, attorno a cui c’è molta attenzione e simpatia da parte di tutta la città, come ha dimostrato la grande affluenza di pubblico: tra gli intervenuti, anche l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Genova Arianna Viscogliosi, che ha manifestato l’interesse dell’Amministrazione a dare seguito al progetto integrandolo nelle politiche educative della città, e il presidente del Tribunale dei Minorenni, Luca Villa che ha spiegato «noi abbiamo bisogno di azioni lungimiranti ed intelligenti come questa, per supportare le famiglie e prevenire gli interventi di affido e di adozione: questo progetto è una protezione per tanti ragazzi».



Nel quartiere Cep opera dal 2008 la Scuola della Pace. L’anno scorso, in collaborazione con la scuola, ha attivato un percorso di supporto ai ragazzi del quartiere tramite un potenziamento della scuola e iniziative per la rottura dell’isolamento sociale. Il progetto è stato selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.



Per saperne di più



https://percorsiconibambini.it/scuolalcentro/regione/liguria/



www.conibambini.org