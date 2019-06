news

Il Premio Popolarità - Donna dell'Anno 2019 a Cacilda Massango, attivista del programma DREAM di Sant'Egidio

Il Premio popolarità, con l'82% delle preferenze, è stato vinto da Cacilda Massango, attivista del programma DREAM della Comunità di Sant'Egidio, nell'ambito del Premio internazionale La Donna dell'anno 2019.

Cacilda è stata la più votata attraverso il sito del Consiglio Regionale della Valle D'Aosta, ente promotore dell'iniziativa.



Il premio in denaro sarà ora utilizzato per finanziare le attività di sensibilizzazione e prevenzione relative a HIV e AIDS e di valorizzazione della donna nella società mozambicana.

Resilienza e determinazione sono le chiavi di lettura della sua storia: Cacilda, dopo aver scoperto di aver contratto l’HIV, è diventata attivista di «Eu Dream», movimento in difesa del diritto alla salute e all’accesso gratuito alla terapia per i malati di AIDS. Grazie alla sua intraprendenza, è riuscita ad aiutare centinaia di donne affette dal virus e ha promosso il diritto alle cure per i loro bambini, spesso dimenticati.



Questo premio rafforza il valore del lavoro di Cacilda in un contesto molto difficile in cui, a fronte di un elevato numero di malati di HIV/AIDS, tra cui molte donne e bambini, ancora è forte lo stigma.